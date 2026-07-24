Жительнице Красноярского края продали телевизор, который проработал всего два месяца

Попытки урегулировать ситуацию с продавцом и вернуть деньги не увенчались успехом и пострадавшая обратилась в суд. Тот взыскал с ООО «РВБ» в пользу женщины более 63 000 рублей, из них: стоимость товара — 21 412 рублей, неустойка —18 842 рубля, штраф — 21 127 рублей и моральный вред — 2 000 рублей. Решение вступило в законную силу.