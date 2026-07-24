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Жительнице Красноярского края продали телевизор, который проработал всего два месяца

Жительница Кодинска отсудила у продавца компенсацию за некачественный телевизор, сообщили в Роспотребнадзоре Красноярского края.

Жительница Кодинска отсудила у продавца компенсацию за некачественный телевизор, сообщили в Роспотребнадзоре Красноярского края.

Женщина купила товар в феврале этого года через официальный сайт ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ), заплатив 21 412 рублей.

На телевизор был установлен гарантийный срок 12 месяцев. Но уже через два месяца эксплуатации он сломался — экран почернел и появились полосы.

Попытки урегулировать ситуацию с продавцом и вернуть деньги не увенчались успехом и пострадавшая обратилась в суд. Тот взыскал с ООО «РВБ» в пользу женщины более 63 000 рублей, из них: стоимость товара — 21 412 рублей, неустойка —18 842 рубля, штраф — 21 127 рублей и моральный вред — 2 000 рублей. Решение вступило в законную силу.

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