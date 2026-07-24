В Перми матери накрывшего собой гранату бойца вручили награду

Награду вручили в Перми матери бойца Льва Цибизова, который накрыл собой гранату, чтобы спасти сослуживцев. Жительнице Прикамья передали медаль «Золотая Звезда» Героя РФ, сообщили в Министерстве территориальной безопасности Прикамья.
«Высшей государственной награды военнослужащего удостоили посмертно указом президента России Владимира Путина. Медаль матери погибшего передали командующий Центральным военным округом генерал-лейтенант Дмитрий Овчаров и глава региона Дмитрий Махонин», — рассказали в министерстве.
Лев Цибизов с рождения рос в Прикамье. В 2022 году решил отправиться в зону спецоперации. Был командиром группы разведки.
«В ноябре 2024 года, выполняя боевую задачу, его группа попала под массированную атаку БПЛА. Лев Цибизов был ранен, но продолжал командовать бойцами. Он уничтожил два беспилотника и организовал оборону группы. В решающий момент он накрыл собой гранату и получил тяжёлые ранения. Приказав бойцам отходить, Он до последнего прикрывал их», — сообщили в минтербезе.
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