Юрист объяснил, как восстановить потерянный пенсионный стаж без обращения в суд

Ране стала известна разница между самой высокой и низкой средней пенсией в РФ. Разница между самой высокой и самой низкой средней пенсией в российских регионах достигла 23 380 рублей в июне. Самую высокую среднюю пенсию получают жители Чукотского автономного округа. Её размер составляет 42 270 рублей. Минимальный показатель зафиксировали в Дагестане, где средняя выплата достигла 18 890 рублей.