Вся Грузия осталась без электричества ночью 24 июля: что известно

На всей территории Грузии произошел крупный сбой в системе электроснабжения ночью 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной электросистемы страны.
«Сегодня, приблизительно в 00:10 по местному времени, по всей стране произошло отключение электроэнергии. В настоящее время ведутся восстановительные работы», — говорится в заявлении ведомства.
На данный момент подача электричество уже возобновлена в регионе Мцхета-Мтианети и в большей части Тбилиси. Местные власти пообещали начать подачу света потребителям поэтапно в кратчайшие сроки.
Причины блэкаута пока неизвестны или не называются. В Госэлектросистеме республики призвали СМИ и общественность опираться только на официальные данные, не поддаваясь распространяющейся в интернете дезинформации.
При этом несколькими часами ранее Абхазия столкнулась с масштабным отключением электроэнергии. Как отметили в Министерстве энергетики республики, причиной сбоя стала системная авария на Ингурской ГЭС. В Минэнерго отметили, что специалисты уже приступили к восстановлению работы энергосистемы. Причины аварии и сроки полного восстановления электроснабжения пока не уточняются.
Днем 22 июля во Владивостоке произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее более 87 тысяч жителей. Авария на сетях произошла в 12:42. Зафиксировано отключение сразу двух высоковольтных линий электропередачи напряжением 110 киловольт, из-за чего часть города осталась без электроснабжения. Теперь в истории с масштабным отключением разбирается региональная прокуратура.
А весной прошлого года в Западной Европе произошло массовое отключение света. Электроэнергия внезапно пропала в Испании, Франции, Португалии и Андорре. Вместе со светом встали и поезда в метро Мадрида и Барселоны. Людям, которые находились внутри, пришлось выходить из вагонов и самостоятельно пробираться к ближайшим выходам с платформ. Отметим, что многие европейцы привыкли обходиться без света. У некоторых уже наготове зарядные устройства, газовые баллоны, варочные панели и многое другое.