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Крупная цель: военный сказал, как сбивают тяжелые дроны ВСУ с бомбой

Военный эксперт Юрий Кнутов сказал, где базируются и откуда запускаются тяжелые беспилотники А-22 «Летучая лисица» ВСУ. Подробности в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Крупная цель: военный сказал, как сбивают тяжелые дроны ВСУ с бомбой.

Российские военные сбили украинский тяжелый беспилотник А-22 «Летучая лисица», который нес авиационную бомбу ФАБ-100. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, где базируются, откуда запускаются эти вражеские дроны, а также назвал их уязвимые места.

Как отметил собеседник издания, для запуска подобных летательных аппаратов вовсе не обязательно нужна капитальная взлетно-посадочная полоса. Мобильность и скрытность вполне можно обеспечить использованием гражданской инфраструктуры и особенностями рельефа.

«Это не обязательно должен быть стационарный аэродром. Такие беспилотники могут транспортироваться на достаточно крупной машине, скорее всего, на трейлере. Где-то ему нужно будет установить крылья, закрепить их, и затем запустить, например, с дорожного полотна, с автомобильной дороги. Можно приспособить и какой-то грунтовый участок, типа поля. Аэродромы, конечно, тоже можно использовать, но их, как правило, легче вычислить и нанести по ним удар. Поэтому, думаю, что тут используются либо запасные аэродромы, либо места для рассредоточения авиации», — сказал Кнутов.

При этом ключевым условием для атаки вглубь российской территории является географическая близость точки запуска к линии фронта.

«Место запуска, конечно, должно находиться недалеко от нашей границы, для того чтобы можно было пройти на максимальную дальность и поразить цели», — уточнил Кнутов.

Что касается перехвата, эксперт подтвердил: несмотря на свою грозную боевую часть, «Летучая лисица» является достаточно легкой мишенью для современных средств противовоздушной обороны именно из-за своих габаритов и дозвуковой скорости. Доказательством тому служат неоднократные случаи нейтрализации подобных аппаратов без применения тяжелого ракетного вооружения.

«Сбить его из-за размеров нашим ПВО не так сложно. В свое время в начале конфликта такой же беспилотник подбили и посадили», — резюмировал Кнутов.

Как сообщалось, украинский беспилотный самолет А-22 «Летучая лисица» с ФАБ-100 был уничтожен дроном-перехватчиком «Лис».

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