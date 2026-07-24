Крупная цель: военный сказал, как сбивают тяжелые дроны ВСУ с бомбой.
Российские военные сбили украинский тяжелый беспилотник А-22 «Летучая лисица», который нес авиационную бомбу ФАБ-100. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, где базируются, откуда запускаются эти вражеские дроны, а также назвал их уязвимые места.
Как отметил собеседник издания, для запуска подобных летательных аппаратов вовсе не обязательно нужна капитальная взлетно-посадочная полоса. Мобильность и скрытность вполне можно обеспечить использованием гражданской инфраструктуры и особенностями рельефа.
«Это не обязательно должен быть стационарный аэродром. Такие беспилотники могут транспортироваться на достаточно крупной машине, скорее всего, на трейлере. Где-то ему нужно будет установить крылья, закрепить их, и затем запустить, например, с дорожного полотна, с автомобильной дороги. Можно приспособить и какой-то грунтовый участок, типа поля. Аэродромы, конечно, тоже можно использовать, но их, как правило, легче вычислить и нанести по ним удар. Поэтому, думаю, что тут используются либо запасные аэродромы, либо места для рассредоточения авиации», — сказал Кнутов.
При этом ключевым условием для атаки вглубь российской территории является географическая близость точки запуска к линии фронта.
«Место запуска, конечно, должно находиться недалеко от нашей границы, для того чтобы можно было пройти на максимальную дальность и поразить цели», — уточнил Кнутов.
Что касается перехвата, эксперт подтвердил: несмотря на свою грозную боевую часть, «Летучая лисица» является достаточно легкой мишенью для современных средств противовоздушной обороны именно из-за своих габаритов и дозвуковой скорости. Доказательством тому служат неоднократные случаи нейтрализации подобных аппаратов без применения тяжелого ракетного вооружения.
«Сбить его из-за размеров нашим ПВО не так сложно. В свое время в начале конфликта такой же беспилотник подбили и посадили», — резюмировал Кнутов.
Как сообщалось, украинский беспилотный самолет А-22 «Летучая лисица» с ФАБ-100 был уничтожен дроном-перехватчиком «Лис».