В России запретили включать добрачные доходы супругов в расчёт пособия

Ранее доцент Игорь Балынин сообщил, что семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учёт до 12-й недели, имеют право на ежемесячное пособие на ребёнка и его воспитание. С 1 января 2026 года увеличился прожиточный минимум, что автоматически привело к росту размеров пособий без необходимости подавать заявления. Выплаты за июнь поступают в июле. Также он отметил новое правило для многодетных семей: если их доход превышает прожиточный минимум не больше чем на 10%, и они обратились за пособием в последний месяц предыдущего периода или в течение трёх месяцев после его окончания, они сохраняют право на выплату в размере 50%.