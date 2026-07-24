В Нанайском районе продолжается капитальный ремонт зрительного зала Дома культуры Лидогинского сельского поселения. Обновление площадки проводится благодаря поддержке губернатора Дмитрия Демешина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Зал был аварийным, поэтому, когда начались ремонтные работы, мы очень обрадовались. Ждем с нетерпением открытия площадки, чтобы пришли люди, посмотрели на наши выступления, очень хочется нести культуру в массы, жизнь нашего села станет ярче и насыщенней. Ремонт идет быстро. Спасибо Правительству страны и региона за поддержку, совсем скоро мы сможем выступить на обновленной сцене!», — говорит участница народного хора русской песни «Лидога» Наталья Швецова.
Здание длительное время было закрыто в связи с необходимостью проведения масштабных аварийно-восстановительных работ по замене электропроводки и ремонту кровли. В апреле этого года подрядчик приступил к выполнению работ по контракту, которые продлятся до конца года.
После ремонта зал вместимостью более 250 мест станет крупнейшей концертной площадкой в Нанайском районе. Он снова сможет принимать культурные мероприятия районного уровня, включая фестиваль театральных коллективов «Театральная весна».
На сегодняшний день на объекте завершен основной этап строительно-монтажных работ: выполнены работы по устройству новых полов и новой сцены, закончен монтаж металлокаркаса и установка акустических панелей. Завершается облицовка потолка.
Жизнь станет ярче: зал Лидоги станет крупнейшей сценой Нанайского района Хабаровского края. Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
Жизнь станет ярче: зал Лидоги станет крупнейшей сценой Нанайского района Хабаровского края. Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
Жизнь станет ярче: зал Лидоги станет крупнейшей сценой Нанайского района Хабаровского края. Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
Жизнь станет ярче: зал Лидоги станет крупнейшей сценой Нанайского района Хабаровского края. Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
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«Это долгожданные и значимые для района перемены. Лидога не только станет точкой притяжения крупных культурных событий, но снова сможет принимать гастроли краевых учреждений культуры, включая театры и филармонию. Обновление превратит зал в современное культурное пространство. Новая акустическая система обеспечит чистое, объёмное звучание, на стены смонтированы акустические панели. Появится автоматический антрактно-раздвижной занавес с электроподъемниками, будет обновлена одежда сцены, а новейшая световая аппаратура позволит реализовывать самые смелые режиссерские решения», — подчеркнула и.о. начальника отдела культуры администрации Нанайского муниципального района Яна Комарова.
На базе учреждения успешно работают 10 клубных формирований, объединяющих более 100 творческих людей поселения. Там выступают — народный хор русской песни «Лидога» и образцовый театральный коллектив «Чепухляндия». Продолжают развиваться фольклорные традиции в детском ансамбле «Айси», взрослом ансамбле «Мангбо дярини» и обрядовом коллективе «Затейник».
К слову, помимо Лидоги, ремонт в рамках краевой программы, инициированной главой региона, стартовал в Домах культуры Амурского и Комсомольского районов, а также в музеях и библиотеках Хабаровского района, Бикинского и Солнечного округов. Всего в этом году обновление получат 10 учреждений края.
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