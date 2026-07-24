Жизнь станет ярче: зал Лидоги станет крупнейшей сценой Нанайского района Хабаровского края

«Зал был аварийным, поэтому, когда начались ремонтные работы, мы очень обрадовались. Ждем с нетерпением открытия площадки, чтобы пришли люди, посмотрели на наши выступления, очень хочется нести культуру в массы, жизнь нашего села станет ярче и насыщенней. Ремонт идет быстро. Спасибо Правительству страны и региона за поддержку, совсем скоро мы сможем выступить на обновленной сцене!», — говорит участница народного хора русской песни «Лидога» Наталья Швецова.