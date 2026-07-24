Дорогу на Большом Уссурийском строят с учётом экологической безопасности территории

Фильтры и восемь мобильных локальных очистных сооружений установят на Большом Уссурийском острове. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», так как остров остается важной природной зоной, устройства необходимы для создания экологической безопасности территории.
— При возведении дорожного полотна к будущему пункту пропуска впервые в России апробируется технология, направленная не только на защиту магистрали от подтопления, но и на экологическую безопасность территории. Система будет работать поэтапно. Сначала вода с дорожного полотна попадет в лотки, затем — в специальные уловители, где задерживаются крупные частицы. После — вода поступит в колодцы и по трубам будет направляться в локальные очистные сооружения, в которых предусмотрено несколько ступеней фильтрации. Данная многоступенчатость позволяет задерживать загрязнения, в том числе остатки масел и нефтепродуктов от автомобильного транспорта. После очистки вода будет возвращаться в окружающую среду безопасной, — объяснили в правительстве Хабаровского края.
Водоотведение к тому же — главный элемент надежности дороги, который защищает полотно от разрушения. Особенно важно применить специалисты инженерные решения здесь, потому как остров относится к территории со сложными гидрологическими условиями.
Протяженность системы водоотведения здесь — порядка четырех километров. Сейчас к объекту строительства завозят и устанавливают 129 колодцев, прокладывают трубы разного диаметра по обеим сторонам будущей дороги.
Помимо этого, возводятся на объекте арочные мосты, которые необходимы для пропуска воды и также предназначены для защиты дороги в случае подъема уровня воды на острове. На данный момент полностью готов один из мостов.
— Такие конструкции рассчитаны на длительный срок службы — более полувека без серьезного капитального ремонта. До конца 2026 года подрядчик планирует завершить строительство всех мостов, включая рекультивацию русел. В 2027 году дорожники перейдут к устройству слоев дорожной одежды: основания из щебеночной смеси, обработанной цементом и трех слоев асфальтобетонного покрытия.
После завершения возведения дорожного полотна (а работы по его созданию ведутся круглосуточно), оно сможет пропускать до 12 тысяч автомобилей в сутки. Помимо пункта пропуска на острове планируется создание туристической инфраструктуры, объектов для бизнеса.