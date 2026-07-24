Дорогу на Большом Уссурийском строят с учётом экологической безопасности территории

— При возведении дорожного полотна к будущему пункту пропуска впервые в России апробируется технология, направленная не только на защиту магистрали от подтопления, но и на экологическую безопасность территории. Система будет работать поэтапно. Сначала вода с дорожного полотна попадет в лотки, затем — в специальные уловители, где задерживаются крупные частицы. После — вода поступит в колодцы и по трубам будет направляться в локальные очистные сооружения, в которых предусмотрено несколько ступеней фильтрации. Данная многоступенчатость позволяет задерживать загрязнения, в том числе остатки масел и нефтепродуктов от автомобильного транспорта. После очистки вода будет возвращаться в окружающую среду безопасной, — объяснили в правительстве Хабаровского края.