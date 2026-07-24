Омский НПЗ работает, все цели ВСУ поражены: главная новость СВО 24 июля

«На мой взгляд, реактивные беспилотники не могут долететь с Украины, топлива не хватит на 2500 км. Да и чем больше дальность беспилотника, тем меньше он может переносить на себе, уменьшается боевая нагрузка. Вполне вероятно, что могли использовать территорию других стран», — отметил эксперт, добавив, что запуск мог производиться с мобильных платформ.