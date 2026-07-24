Омский НПЗ работает, все цели ВСУ поражены: главная новость СВО 24 июля

Омский нефтеперерабатывающий завод, переживший атаку беспилотников в июле, продолжает стабильную работу в нормальном режиме. Информационная картина, раздуваемая противником вокруг ударов по российским объектам, не имеет ничего общего с реальным положением дел. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил генерал-лейтенант Виктор Соболев, лично посетивший предприятие.
Собеседник издания опроверг слухи о серьезных разрушениях, подчеркнув высокую эффективность системы противовоздушной обороны и оперативность восстановительных служб.
«Вот показательный пример: распространяли слухи, что в Омске крупнейший НПЗ разбомбили. Я там был. Действительно, был нанесен мощный удар пятнадцатью беспилотными летательными аппаратами. Из них четырнадцать были уничтожены средствами ПВО, один попал в трубу. На устранение всех последствий потребовалось менее трёх суток. Завод работает в нормальном режиме», — сказал Соболев.
Напомним, в ночь на 7 июля украинские дроны впервые попытались атаковать объект в Омске, расположенный более чем в 2500 километрах от линии боевого соприкосновения.
Анализируя столь дальний удар, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин усомнился в технической возможности прямого перелета дронов с территории Украины.
«На мой взгляд, реактивные беспилотники не могут долететь с Украины, топлива не хватит на 2500 км. Да и чем больше дальность беспилотника, тем меньше он может переносить на себе, уменьшается боевая нагрузка. Вполне вероятно, что могли использовать территорию других стран», — отметил эксперт, добавив, что запуск мог производиться с мобильных платформ.