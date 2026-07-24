Проект депо для метро в Красноярске переделывают из-за ручья Серебряный

Проект площадки под электродепо «Октябрьское» для красноярского метротрамвая потребовал доработки из-за ручья Серебряный, протекающего рядом. Несмотря на то, что проект уже прошёл экспертизу, потребовались дополнительные решения по водоотведению, чтобы избежать подтопления депо. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит переустроить трубы под улицей Высотной, установить дополнительные решётки-водоприёмники и заменить трубу ливневой канализации на большего диаметра. Также необходимо рассчитать, чтобы после перестройки русла не испортилась вода в скважине, снабжающей ТЭЦ-3. Работы согласуют с Роспотребнадзором.
Стоимость работ — 251 миллион рублей из краевой субсидии на метро. На всё отводится 270 дней. Ранее в апреле пытались найти подрядчика за 90 миллионов, но желающих не нашлось. Отдельно ищут подрядчика на общежитие для метростроителей за 101,9 миллиона.
На данный момент активно строят только один тоннель — между «Высотной» и «Копылова» (китайская компания). Остальные пять простаивают. Всего пройдено 7,2 километра из 11.
Ранее мы сообщали, что эскалаторный тоннель для метро строят на Копылова в Красноярске.