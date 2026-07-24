Проект депо для метро в Красноярске переделывают из-за ручья Серебряный

Стоимость работ — 251 миллион рублей из краевой субсидии на метро. На всё отводится 270 дней. Ранее в апреле пытались найти подрядчика за 90 миллионов, но желающих не нашлось. Отдельно ищут подрядчика на общежитие для метростроителей за 101,9 миллиона.