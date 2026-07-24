ЕС ввёл очередной пакет санкций: под ограничения попали четыре российских аэропорта

В рамках 21-го санкционного пакета против России ограничения введены в отношении московского аэропорта Шереметьево и ряда других аэропортов. Это следует из официального журнала Евросоюза.
«Аэропорт “Шереметьево”, аэропорт “Ульяновск-Восточный”, аэропорт Ростова-на-Дону “Платов”, аэропорт Минеральных Вод», — гласит текст документа.
В качестве обоснования санкций Евросоюз заявил, что эти аэропорты якобы задействованы в перевозке товаров и технологий, которые используются в ходе конфликта на Украине.
К вечеру 23 июля Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России, а затем в официальном журнале появились списки попавших под ограничения физлиц и организаций. Под ограничения попали 170 компаний и 48 человек.
Среди лиц, попавших под персональные санкции ЕС, оказались: министр спорта России Михаил Дегтярев, гендиректор научно-технического центра «Восток» Андрей Доронин, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, а также Александр Маршал, Владимир Мединский, Сергей Белов, Олег Белозеров и другие.
В отношении 94 банков введены заморозка активов и запрет на операции с денежными средствами. Среди них — Россельхозбанк, «Дом.РФ», «Санкт-Петербург», МТС-банк, «Ак Барс», «Уралсиб», «Зенит», «Приморье» и другие.
Впервые ЕС вводит полный запрет на криптоуслуги со стороны компаний третьих стран. Это, по заявлению Совета ЕС, якобы «мощный сдерживающий инструмент» против стран, чьи платформы помогают России обходить ограничения.
Под ограничения в энергетическом секторе попали «Анжерская нефтегазовая компания», Анжерский НПЗ, нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс», Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, «Лукойл Маринбункер» и другие.
21-й пакет антироссийских санкций также вводит ограничения в горно-металлургической отрасли, авиации, оборонном комплексе, так называемом «теневом» флоте.
Ранее Греция заблокировала 21-й пакет антироссийских санкций. Сторона выступила против предложения по ограничениям на перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) европейскими судами в третьи страны.
Как подчеркивал президент РФ Владимир Путин, санкции против РФ нелегитимны, поскольку они не были одобрены Организацией объединенных наций (ООН). Российский глава также отмечал, что санкции Запада только подтолкнули Россию к развитию своих технологий.