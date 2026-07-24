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В Одессе начинается блокада: Украину отрезают от Черного моря

После ударов ВС РФ по одесским портам оператор морских перевозок Maersk отказался работать на Украине. Военный эксперт Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, что объемы перевозок западного вооружения для ВСУ упадут.

Источник: Аргументы и факты

Один из крупнейших мировых операторов морских перевозок Maersk отказался продолжать работать на Украине после ударов ВС РФ по одесским портам. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что уход крупного перевозчика значительно снизит объемы перевозок западного вооружения для ВСУ.

«Это очень хорошо, что крупнейший перевозчик уходит с Украины, будут меньше западного вооружения ввозить. Но тут надо учитывать, что они будут искать другие пути, другие варианты. Думаю, будут пытаться через Польшу, но с Польшей у киевского режима есть проблемы», — сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что сейчас речь идет о начале морской блокады Одессы.

«Все очень серьёзно, на самом деле, начинается блокада. Украину будут полностью “отключать” от Черного моря, блокировать, чтобы к ним ничего не могли ввезти. Думаю, со временем могут подключиться уже более серьёзные силы и флот, подводные лодки», — объяснил офицер.

Дандыкин подчеркнул, что разрушение морской логистики киевского режима, сокращение перевозок военных грузов и вооружения для ВСУ положительно скажется на продвижении ВС РФ на передовой.

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