В Одессе начинается блокада: Украину отрезают от Черного моря

«Это очень хорошо, что крупнейший перевозчик уходит с Украины, будут меньше западного вооружения ввозить. Но тут надо учитывать, что они будут искать другие пути, другие варианты. Думаю, будут пытаться через Польшу, но с Польшей у киевского режима есть проблемы», — сказал он.