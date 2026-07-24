В Красноярском крае 10 партий выдвинули кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму

Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва завершили прием документов о выдвижении кандидатов от политических партий по Красноярскому одномандатному избирательному округу № 58, Центральному одномандатному избирательному округу № 59, Дивногорскому одномандатному избирательному округу № 60 и Енисейскому одномандатному избирательному округу № 61. Всего в регионе выдвинуто 36 кандидатов от десяти политических партий. Кандидатов по четырем одномандатным избирательным округам выдвинули восемь партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «ЗЕЛЁНЫЕ», «КОММУНИСТЫ РОССИИ», КПРФ, «НОВЫЕ ЛЮДИ», «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Партия «РОДИНА» выдвинула кандидатов по трем одномандатным избирательным округам: № 58, 59 и 61. «Партия прямой демократии» — только по одному, № 60. Напомним, в начале недели документы для заверения списков кандидатов на выборах в Заксобрание Красноярского края представили 8 партий.