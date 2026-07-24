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В Абхазии полностью восстановлено электроснабжение после аварии на Ингурской ГЭС

В Абхазии полностью восстановили электроснабжение.

Источник: Комсомольская правда

Электроснабжение Абхазии, которое прерывалось из-за аварии на Ингурской ГЭС, полностью восстановлено. Об этом в Telegram-канале сообщили в министерстве энергетики республики.

«Электроснабжение Республики Абхазия полностью восстановлено», — говорится в публикации.

Ранее Абхазия столкнулась с масштабным отключением электроэнергии. Как отметили в Министерстве энергетики республики, причиной сбоя стала системная авария на Ингурской ГЭС. Эта же станция поставляет электроэнергию в Грузию.

Позже в пресс-службе Государственной электросистемы Грузии сообщили о крупном сбое в системе электроснабжения ночью 24 июля, в результате которого без свет осталась вся страна. Власти призвали СМИ и общественность доверять только официальным данным, оценивая энергетическую ситуацию в Грузии.

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