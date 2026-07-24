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«Луганская игрушка» официально получила статус регионального бренда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Информировал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Информировал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Такие уникальные изделия помогают рассказывать о регионе, повышать его узнаваемость и туристическую привлекательность", — отметил глава ЛНР. История промысла началась более 25 лет назад. Игрушки изготавливаются вручную из местной глины. В их образах отражены этнографические традиции республики: байбаки, лошади, птицы и дикие животные. Цветовая гамма также напоминает о луганских ландшафтах.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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