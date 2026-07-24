«Лисицу» из ВСУ в небе взорвал русский «Лис»: главная новость СВО 24 июля

«Беспилотник достаточно большой, поэтому возможность переноса бомбы весом в 100 килограммов вполне реальна. Другое дело, что размеры этого беспилотника такие, что его можно достаточно быстро обнаружить и поразить. Но здесь преследовалась определенная цель: возможно, расчёт был на потерю бдительности с нашей стороны, а может быть, это был просто отвлекающий полет с целью проверить возможность применения данных беспилотников на конкретном маршруте», — пояснил Кнутов.