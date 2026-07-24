«Лисицу» из ВСУ в небе взорвал русский «Лис»: главная новость СВО 24 июля

Российские военные уничтожили тяжелый украинский беспилотник А-22 «Летучая лисица», оснащенный авиационной бомбой ФАБ-100. Дрон-камикадзе был сбит перехватчиком «Лис», удар пришелся в двигатель. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, зачем ВСУ запускают столь заметные цели вглубь территории, где могут базироваться такие аппараты и как они нейтрализуются.
По словам специалиста, сам по себе борт, созданный на базе спортивного самолета, способен нести мощный заряд, однако расчет противника мог строиться не только на прямом ударе.
«Беспилотник достаточно большой, поэтому возможность переноса бомбы весом в 100 килограммов вполне реальна. Другое дело, что размеры этого беспилотника такие, что его можно достаточно быстро обнаружить и поразить. Но здесь преследовалась определенная цель: возможно, расчёт был на потерю бдительности с нашей стороны, а может быть, это был просто отвлекающий полет с целью проверить возможность применения данных беспилотников на конкретном маршруте», — пояснил Кнутов.
Эксперт подчеркнул, что при успешном маневрировании между зонами ПВО подобный аппарат представляет серьезную угрозу из-за большой дальности полета. «Если бы он пролетел, например, между разрывами в системе противовоздушной обороны, то, конечно, он мог бы причинить много бед», — добавил он.
Для запуска «Летучей лисицы» противнику вовсе не обязательно использовать капитальные аэродромы, которые легко вычислить. Кнутов раскрыл особенности скрытного базирования таких дронов.
«Это не обязательно должен быть стационарный аэродром. Такие беспилотники могут транспортироваться на трейлере. Где-то ему нужно будет установить крылья, закрепить их и затем запустить, например, с дорожного полотна или с грунтового участка типа поля. Поэтому, думаю, тут используются либо запасные аэродромы, либо места для рассредоточения авиации», — сказал Кнутов.
При этом ключевым условием для атаки вглубь российской территории эксперт назвал географическую близость точки взлета к границе: «Место запуска, конечно, должно находиться недалеко от нашей границы, для того чтобы можно было пройти на максимальную дальность и поразить цели».
Несмотря на грозную боевую часть, «Летучая лисица» остается крайне уязвимой для средств ПВО из-за низкой скорости и больших габаритов. «Сбить его из-за размеров нашим ПВО не так сложно», — резюмировал Кнутов.