Аргентинский журналист Себастьян Сальгадо, побывавший в зоне конфликта и снявший об этом документальный фильм «Танго свободы в Луганске», поделился своим опытом и рассказал о преступлениях киевского режима в отношении детей, в том числе о минах-лепестках. «Важно помнить, что за восемь лет в ЛНР и ДНР погибли почти 15 тыс. гражданских лиц, которые пытались защитить свою землю, идентичность, культуру, а также самых маленьких. Не осталось мест, где дети могли безопасно ходить в школу. 27 июля 2014 года жизнь для детей навсегда изменилась, им пришлось резко повзрослеть», — отметил Сальгадо.