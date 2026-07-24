В Буэнос-Айресе сделали фотовыставку к Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июля. /ТАСС/. Русский дом в Буэнос-Айресе подготовил фотовыставку, посвященную Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе, передает корреспондент ТАСС.
«Дети — главная радостью любой семьи, то, о чем мы больше всего заботимся, потому что они наше будущее, и поэтому для нас так непостижимо, когда дети умирают в результате атак украинских вооруженных сил», — сказала на открытии выставки глава представительства Россотрудничества Дина Оюн.
На представленных фотографиях запечатлены удары киевского режима по домам культуры, школам и другим учебным заведениям, в том числе по зданиям общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа 22 мая 2026 года. На большом экране были также представлены портреты детей, погибших в результате украинских ударов.
Аргентинский журналист Себастьян Сальгадо, побывавший в зоне конфликта и снявший об этом документальный фильм «Танго свободы в Луганске», поделился своим опытом и рассказал о преступлениях киевского режима в отношении детей, в том числе о минах-лепестках. «Важно помнить, что за восемь лет в ЛНР и ДНР погибли почти 15 тыс. гражданских лиц, которые пытались защитить свою землю, идентичность, культуру, а также самых маленьких. Не осталось мест, где дети могли безопасно ходить в школу. 27 июля 2014 года жизнь для детей навсегда изменилась, им пришлось резко повзрослеть», — отметил Сальгадо.
В ходе мероприятия показали отрывок документального фильма журналиста, в котором рассказывалось о взгляде местных жителей на конфликт. Кроме того, с видеообращением к собравшимся обратился глава ДНР Денис Пушилин. «Важно, что аргентинская и латиноамериканская аудитория может услышать живые свидетельства не только из официальных сообщений, но и из рассказов очевидцев, из репортажей журналистов, которые сами были на нашей земле», — сказал он.
День памяти детей-жертв войны в Донбассе отмечается ежегодно 27 июля. Дата установлена указом главы ДНР в 2022 году. 27 июля 2014 года ВСУ нанесли массированный удар по Горловке, в результате которого погибли 22 человека. Среди жертв была 23-летняя Кристина Жук, которая держала на руках 10-месячную дочь Киру. Погибшая мать с ребенком стала известна как Горловская Мадонна, а день трагедии дончане назвали «кровавым воскресеньем».