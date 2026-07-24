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Должника по алиментам, прятавшегося в раскладном диване, сдала его собака

В Нижнем Новгороде 56-летний мужчина накопил более 220 тысяч рублей долга по алиментам, игнорировал приставов и был объявлен в федеральный розыск. Но скрыться от правосудия не удалось — бдительное животное помогло найти его укрытие. При осмотре квартиры приставы заметили собаку, которая настойчиво крутилась у дивана. Внутри и обнаружили мужчину. Он отчаянно не хотел вылезать, цепляясь.

В Нижнем Новгороде 56-летний мужчина накопил более 220 тысяч рублей долга по алиментам, игнорировал приставов и был объявлен в федеральный розыск. Но скрыться от правосудия не удалось — бдительное животное помогло найти его укрытие. При осмотре квартиры приставы заметили собаку, которая настойчиво крутилась у дивана. Внутри и обнаружили мужчину. Он отчаянно не хотел вылезать, цепляясь за каркас, но приставы все же доставили его в отдел. Теперь неплательщику грозит до 1 года лишения свободы, если он не вернет долг сыну. Источник: ГУФССП России по Нижегородской области gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/17469706603159.mp4