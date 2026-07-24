Выжил в жутком ДТП, кормил бойцов: как умер телеведущий и кулинар Сырников

22 июля на 61-м году жизни скоропостижно скончался Максим Сырников — шеф-повар, исследователь русской национальной кухни, писатель и телеведущий программы «Монастырская кухня». Трагедия оборвала жизнь человека, посвятившего себя восстановлению старинных гастрономических традиций России, всего через несколько недель после того, как он вернулся из больницы домой. Причиной смерти, по имеющимся данным, стало внезапное внутреннее кровотечение.
Травма, операция и ложное облегчение.
Корни случившегося многие связывают с аварией, в которую Сырников попал в конце 2023 года. Автомобиль, в котором он находился на пассажирском сиденье, съехал в кювет. Кулинар получил тяжелейшие повреждения: компрессионный перелом позвоночника, переломы нескольких рёбер и другие травмы. В госпитале имени Вишневского ему провели сложную операцию, после которой он вновь смог ходить почти без боли. Сам он позже признавался, что выжил в том числе благодаря привычке всегда пристёгиваться ремнём безопасности.
Казалось, худшее позади. Однако знакомая телеведущего Марина отметила, что последствия ДТП могли сказаться: «Болел, последствия аварии, внутреннее кровотечение внезапное».
За несколько недель до смерти Сырников проходил лечение в больнице, но покинул её. Роковое ухудшение наступило внезапно.
Что убило телеведущего.
Могла ли та самая авария привести к гибели, в эксклюзивном комментарии объяснил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, установить прямую причинно-следственную связь между ДТП и внезапным кровотечением сейчас невозможно.
«Травма могла быть первопричиной, но это могло быть и не связано вообще с травмами. Травмы — сами по себе, а проблема — сама по себе», — подчеркнул Кондрахин, добавив, что спровоцировать кровотечение могли абсолютно разные факторы, включая обычный приём обезболивающих нестероидных противовоспалительных препаратов. Такие лекарства, часто применяемые после травм, способны вызывать язвенные дефекты даже у никогда не страдавших язвой людей.
Наибольшую опасность, по мнению врача, представляет желудочно-кишечное кровотечение — стремительное и часто смертельное.
«Объемы кровопотери происходят очень большие, и человек погибает. Это самое опасное кровотечение, которое есть», — отметил специалист.
Он предупредил, что его коварство заключается в обманчивом улучшении: когда язва начинает кровить, боль может временно стихать, человек засыпает, а в это время в желудке накапливается кровь, пока не будут задеты крупные сосуды. Счёт в такой ситуации идёт на час: пациента нужно успеть госпитализировать, развернуть операционную и прооперировать. Максима Сырникова спасти не успели.
Прощание с подвижником русской кухни.
Похороны Максима Сырникова пройдут в субботу, 25 июля, в Санкт-Петербурге. Сын кулинара Тихон Сырников сообщил, что церемония состоится на Северном кладбище в 15:00.
Проститься с мастером придут не только близкие, но и все, кто знал его как человека, умевшего видеть в простых русских блюдах историю, веру и традиции. Выпускник Ленинградского института культуры, он много лет писал кулинарные колонки, издал ряд книг о русской кухне и делал всё, чтобы вернуть её к жизни.
Готовил для бойцов.
Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников назвал Сырникова человеком, посвятившим жизнь сохранению национальной гастрономии.
По его словам, после начала специальной военной операции телеведущий сам обратился к телеканалу с просьбой помочь ему попасть к российским военнослужащим. Там он готовил для бойцов блюда русской кухни, а позже неоднократно передавал в подразделения армейские котелки для полевых кухонь.
Корчевников подчеркнул: Сырников до конца старался помогать людям тем, что умел делать лучше всего, — своим талантом и теплом русской кулинарии.