Выжил в жутком ДТП, кормил бойцов: как умер телеведущий и кулинар Сырников

Корни случившегося многие связывают с аварией, в которую Сырников попал в конце 2023 года. Автомобиль, в котором он находился на пассажирском сиденье, съехал в кювет. Кулинар получил тяжелейшие повреждения: компрессионный перелом позвоночника, переломы нескольких рёбер и другие травмы. В госпитале имени Вишневского ему провели сложную операцию, после которой он вновь смог ходить почти без боли. Сам он позже признавался, что выжил в том числе благодаря привычке всегда пристёгиваться ремнём безопасности.