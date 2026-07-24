Центральную детскую библиотеку в Амурске модернизировали по нацпроекту

Работы выполнили в 2025 году по нацпроекту «Семья»: учреждение стало одной из самых технически оснащенных библиотек в Хабаровском крае. В частности, там появилось много уютных локаций, а также удобная мобильная мебель, которую можно легко трансформировать для проведения любых занятий. Теперь там есть интерактивная стена, «умная» песочница и стол «Патриот» с познавательными блоками о России, ее культуре и традициях. Книжный фонд библиотеки увеличился на 3 700 экземпляров. Во этом смог лично убедиться губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, посетивший библиотеку во время своего визита в Амурск. «Библиотека в Амурске — это настоящий центр притяжения. В рамках нашей большой оздоровительной кампании “Хабаровское лето” ее посетили уже больше 1 тысячи детей. Здесь они не только читают, а изучают географию и историю, участвуют в викторинах и интерактивных играх», — заявил Дмитрий Демешин. По словам губернатора, за последнее время в Амурском районе преобразились уже три библиотеки. В этом году в Хабаровском крае появятся еще четыре модельные библиотеки. Они расположены в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в районе имени Лазо.