Общественный совет при минэкологии оценил ход строительства Нового КрАЗа

Затем делегация побывала на Красноярском металлургическом заводе, где увидела полный цикл переработки алюминия в готовую продукцию. Сегодня предприятие выпускает более 13 тысяч видов изделий для строительства, транспорта, авиации, космоса, энергетики и машиностроения.