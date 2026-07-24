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Общественный совет при минэкологии оценил ход строительства Нового КрАЗа

Предприятие выпускает более 13 тысяч видов изделий.

Члены Общественного совета при министерстве экологии Красноярского края посетили Красноярский алюминиевый завод. Они осмотрели строительную площадку новых корпусов электролиза, познакомились с технологией электролизёров РА-550 — собственной разработкой РУСАЛа, которая будет использоваться на новом производстве.

Затем делегация побывала на Красноярском металлургическом заводе, где увидела полный цикл переработки алюминия в готовую продукцию. Сегодня предприятие выпускает более 13 тысяч видов изделий для строительства, транспорта, авиации, космоса, энергетики и машиностроения.

Особое внимание уделили экологической модернизации: строительству сероочистной установки, снижению выбросов после ввода новых корпусов и работе новых газоочистных установок.

«Предприятие последовательно меняется. Масштаб строительства впечатляет, а за ним стоят современные технологии и серьёзный экологический подход. Появляется уверенность, что новое производство станет достойной заменой старому», — отметил член Общественного совета Виктор Долженко.

После ввода новых корпусов выбросы фторидов снизятся на 66%, бенз (а)пирена не будет вообще. Общая модернизация позволит сократить выбросы фторидов на 42%, а бенз (а)пирена — на 55%. Несмотря на экономическую нестабильность, РУСАЛ продолжает экологическую модернизацию.