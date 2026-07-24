Общественный совет при минэкологии оценил ход строительства Нового КрАЗа

Члены Общественного совета при министерстве экологии Красноярского края посетили Красноярский алюминиевый завод. Они осмотрели строительную площадку новых корпусов электролиза, познакомились с технологией электролизёров РА-550 — собственной разработкой РУСАЛа, которая будет использоваться на новом производстве.
Затем делегация побывала на Красноярском металлургическом заводе, где увидела полный цикл переработки алюминия в готовую продукцию. Сегодня предприятие выпускает более 13 тысяч видов изделий для строительства, транспорта, авиации, космоса, энергетики и машиностроения.
Особое внимание уделили экологической модернизации: строительству сероочистной установки, снижению выбросов после ввода новых корпусов и работе новых газоочистных установок.
«Предприятие последовательно меняется. Масштаб строительства впечатляет, а за ним стоят современные технологии и серьёзный экологический подход. Появляется уверенность, что новое производство станет достойной заменой старому», — отметил член Общественного совета Виктор Долженко.
После ввода новых корпусов выбросы фторидов снизятся на 66%, бенз (а)пирена не будет вообще. Общая модернизация позволит сократить выбросы фторидов на 42%, а бенз (а)пирена — на 55%. Несмотря на экономическую нестабильность, РУСАЛ продолжает экологическую модернизацию.