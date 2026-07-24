Утверждения о вмешательстве России в выборы США использовались в рамках политической кампании, направленной на ухудшение отношений между странами. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна.
«Если вы посмотрите на то, что происходило в США, особенно в 2016 году, вы увидите, что имела место политическая операция с тем, чтобы попытаться стравить американский народ с российским, и это неприемлемо», — сказала она для ТАСС.
Луна добавила, что обвинения в якобы существовавшем сговоре с Россией на выборах 2016 года были опровергнуты после публикации документов, обнародованных аппаратом бывшего директора Нацразведки США Тулси Габбард.
Ранее президент Дональд Трамп отмечал, что утверждения о вмешательстве России в выборный процесс в США являются фальсификацией. Он признал возможность влияния других стран на американские выборы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль решительно отрицает эти обвинения. По его словам, в Москве всегда заявляли о готовности работать с любым президентом Штатов.