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В Новосибирской области женщина вернет полученные от мошенников 1,39 млн рублей

Средства признаны неосновательным обогащением.

Источник: Комсомольская правда

Мошковский районный суд Новосибирской области обязал местную жительницу вернуть деньги, поступившие на ее счет от жертвы мошенников. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Мужчина, надеясь заработать на биржевых торгах, перевел мошенникам 2,26 млн рублей. Часть суммы оказалась на банковском счете женщины. Суд установил, что потерпевший не имел намерения дарить деньги или оказывать ей благотворительную помощь.

Договорных отношений между ним и ответчицей не было. Суд взыскал с женщины 1,39 млн рублей.