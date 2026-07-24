В Новосибирской области женщина вернет полученные от мошенников 1,39 млн рублей

Мужчина, надеясь заработать на биржевых торгах, перевел мошенникам 2,26 млн рублей. Часть суммы оказалась на банковском счете женщины. Суд установил, что потерпевший не имел намерения дарить деньги или оказывать ей благотворительную помощь.