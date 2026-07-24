На Камчатке определили самые перспективные сероводородные источники

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июля. /ТАСС/. Ученые Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга определили самые перспективные сероводородные источники региона для развития санаторно-курортной отрасли. Основной потенциал показали воды Кеткинского месторождения и Озерновские источники, сообщил ТАСС заведующий лабораторией биогеохимии и рекреационных ресурсов университета Станислав Рогатых.
«На Камчатке есть сероводородные воды, аналогов которым нет больше нигде в России. Формируются они рядом с действующими вулканами. Из-за этого в воде оказывается редкое сочетание минералов, а температура доходит до значений, которые для источников такого типа считаются исключением, а не правилом. Ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга проанализировали все семь известных проявлений термальных сероводородных вод региона и выделили самые перспективные для санаторно-курортного лечения. Лидируют два: Озерновские источники и Кеткинское месторождение», — рассказал ученый.
По его словам, Озерновские источники — горячие, с невысокой минерализацией и содержанием сероводорода. Сегодня источники используются для купания и отдыха. Кеткинское месторождение эксплуатируется с 1987 года. Вода здесь высокотермальная, высокоминерализованная и заметно богаче сероводородом, чем Озерновские источники. На нее уже получено медицинское заключение, сейчас вода используется в открытых ваннах одной из баз отдыха полуострова.
Ученые анализировали сероводородные источники на основании фондовых материалов Владивостокского филиала Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания — НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения: бальнеологических заключений, отчетов и научных трудов. Анализ химического состава вод проводился в Центральной лаборатории «Камчатгеологии» и Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Как сообщили ТАСС в вузе, полученные данные обосновывают необходимость дальнейших клинических исследований для разработки методик применения сероводородных вод Камчатки в санаторно-курортной практике.
Уточняется, что в дальнейшем эти исследования получат новую базу: на территории строящегося «Кампуса первооткрывателей», реализуемого в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети» по поручению президента РФ, готовится инфраструктура для научных проектов университета, включая работу с природными ресурсами края.
Об университете.
Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга — ведущий вуз Камчатки, который в 2022 году стал получателем гранта по специальному треку программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» нацпроекта «Наука и университеты». Вуз ведет подготовку востребованных кадров и разработку передовых технологий, оборудования для экономики ДФО. На базе университета работает лаборатория экспериментальной климатологии, ведется работа по сохранению исчезающих языков, подготовка специалистов по вулканологии и сейсмологии.