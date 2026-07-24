На Камчатке определили самые перспективные сероводородные источники

«На Камчатке есть сероводородные воды, аналогов которым нет больше нигде в России. Формируются они рядом с действующими вулканами. Из-за этого в воде оказывается редкое сочетание минералов, а температура доходит до значений, которые для источников такого типа считаются исключением, а не правилом. Ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга проанализировали все семь известных проявлений термальных сероводородных вод региона и выделили самые перспективные для санаторно-курортного лечения. Лидируют два: Озерновские источники и Кеткинское месторождение», — рассказал ученый.