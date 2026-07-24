Уничтожен сокол Зеленского: взорван самолет ВСУ со 100-килограммовой бомбой

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ВСУ нанести удар вглубь территории с помощью тяжелого беспилотника-бомбардировщика. Дрон А-22 «Летучая лисица», несший авиабомбу ФАБ-100, был сбит, однако его перехват потребовал нестандартных действий. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru разобрал тактику противника и объяснил, почему такой крупный и уязвимый аппарат все равно представляет серьезную угрозу.
Обманный маневр или проверка маршрута.
По словам Кнутова, применение крупногабаритного беспилотника с мощной боевой частью — не только попытка прямого удара. Эксперт убежден, что полет мог преследовать сразу несколько вспомогательных целей.
«Беспилотник, созданный на базе спортивного самолета, достаточно большой, поэтому возможность переноса бомбы подобного веса, то есть 100 килограммов, вполне реальна. Другое дело, что размеры этого беспилотника такие, что его можно достаточно быстро обнаружить и поразить. Но здесь преследовалась определенная цель: возможно, расчёт был на потерю бдительности с нашей стороны, а может быть, это был просто отвлекающий полет с целью проверить возможность применения данных беспилотников на конкретном маршруте», — пояснил Кнутов.
Эксперт подчеркнул: запас хода у таких аппаратов весьма внушительный. Проскочив между зонами действия ПВО, «Летучая лисица» способна нанести колоссальный урон. Именно поэтому каждый подобный эпизод — одновременно и тест для врага, и экзамен для российской системы защиты.
Откуда враг поднимает в небо тяжелые дроны.
Раскрывая логистику атак, Кнутов отметил, что для запуска беспилотника-бомбардировщика вовсе не обязателен капитальный аэродром. Мобильность и скрытность обеспечиваются использованием гражданской инфраструктуры и особенностей рельефа.
«Это не обязательно должен быть стационарный аэродром. Такие беспилотники могут транспортироваться на достаточно крупной машине, скорее всего, на трейлере. Где-то ему нужно будет установить крылья, закрепить их и затем запустить, например, с дорожного полотна, с автомобильной дороги. Можно приспособить и какой-то грунтовый участок, типа поля. Аэродромы, конечно, тоже можно использовать, но их, как правило, легче вычислить и нанести по ним удар. Поэтому, думаю, что тут используются либо запасные аэродромы, либо места для рассредоточения авиации», — рассказал эксперт.
Он добавил, что точка старта обязательно должна находиться недалеко от границы, чтобы аппарат мог пройти на максимальную дальность и поразить цели в российском тылу. Вместе с тем, несмотря на грозный боезаряд, дозвуковая «Летучая лисица» остается легкой мишенью для современных средств ПВО именно из-за своих габаритов. Подтверждением тому служат неоднократные случаи нейтрализации подобных дронов без применения тяжелого ракетного вооружения.
Два перехватчика и огненный след.
Нынешний перехват лишний раз доказал уязвимость беспилотника. Первая попытка остановить цель успехом не увенчалась: после подрыва дрона-перехватчика самолет продолжил полет. Менее чем через минуту в воздух подняли второй борт. На этот раз оператор принял решение атаковать не крыло и не хвост, а двигатель. После второго подрыва цель мгновенно исчезла с радиолокационного контроля.
На месте падения военнослужащие обнаружили воронку, фрагменты авиабомбы и выгоревший участок леса протяженностью примерно 200 метров. По оценке военных, если бы стокилограммовый боеприпас достиг намеченной точки, разрушения были бы гораздо масштабнее.
«Сбить его из-за размеров нашим ПВО не так сложно», — резюмировал Кнутов.
Огненная точка в истории очередной «Летучей лисицы» вновь подтвердила: противник ищет лазейки, но российская система ПВО успевает переписывать финал таких атак на земле, в воронках и обугленных лесных просеках.