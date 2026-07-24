Уничтожен сокол Зеленского: взорван самолет ВСУ со 100-килограммовой бомбой

«Это не обязательно должен быть стационарный аэродром. Такие беспилотники могут транспортироваться на достаточно крупной машине, скорее всего, на трейлере. Где-то ему нужно будет установить крылья, закрепить их и затем запустить, например, с дорожного полотна, с автомобильной дороги. Можно приспособить и какой-то грунтовый участок, типа поля. Аэродромы, конечно, тоже можно использовать, но их, как правило, легче вычислить и нанести по ним удар. Поэтому, думаю, что тут используются либо запасные аэродромы, либо места для рассредоточения авиации», — рассказал эксперт.