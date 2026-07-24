Красноярцам дали рекомендации по выбору украшений с бриллиантами

Кольцо с бриллиантом может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от конструкции и способа закрепки камней. Для жителей Красноярска, которые выбирают украшение для помолвки, свадьбы или в качестве подарка, важно учитывать не только внешний вид изделия, но и особенности его дальнейшей носки и ухода. Разбираемся, чем отличаются основные виды колец и на что обратить внимание при покупке.
Один из самых популярных вариантов — солитер, то есть кольцо с одним центральным бриллиантом, закрепленным крапанами или в глухой оправе. В такой конструкции основное внимание сосредоточено на самом камне — его чистоте, огранке и размере. Обычно для таких украшений используют бриллианты весом от 0,3 до 1,5 карата круглой огранки с 57 гранями или огранки «принцесса».
Еще один вариант — дорожка (eternity, или «бесконечность»), где одинаковые небольшие камни весом от 0,01 до 0,1 карата располагаются вдоль шинки. Half eternity, при котором бриллианты находятся только на части кольца, считается более практичным вариантом по сравнению с full eternity: отсутствие камней в нижней части позволяет при необходимости изменить размер украшения.
При конструкции паве поверхность кольца практически полностью покрыта мелкими бриллиантами, расположенными вплотную друг к другу. Такая работа требует высокой квалификации мастера, поскольку камни удерживаются небольшими зубчиками, сформированными непосредственно из металла оправы.
Для колец с бриллиантами часто используют белое золото 585-й или 750-й пробы с родиевым покрытием, которое подчеркивает холодный блеск камня. Если красноярцы выбирают кольцо с бриллиантом из белого золота в DAF, стоит обратить внимание на пробу 750 и вариант с закрепкой паве по всей шинке. На каждое изделие выдают официальный сертификат с информацией о каратах, цвете и чистоте камня. При одинаковом общем весе бриллиантов паве почти всегда оказывается дороже дорожки, поскольку ручная посадка большого количества мелких камней требует больше времени и высокой квалификации мастера.
При выборе кольца также стоит учитывать образ жизни. Для ежедневной носки подойдет half eternity или солитер с глухой оправой. Тем, кто много работает руками, лучше обратить внимание на низкую посадку и утопленные камни вместо высоких крапанов. На тонких пальцах дорожка и паве могут визуально удлинить кисть, а тем, кто хочет получить максимум блеска за определенный бюджет, стоит присмотреться к паве или дорожке из небольших камней.
Паве и дорожкам рекомендуется регулярная чистка мягкой щеткой примерно раз в две-три недели. Кольцо-солитер с открытыми крапанами желательно раз в год показывать мастеру, чтобы проверить надежность закрепки камня. В специализированном ювелирном салоне профилактическая проверка может занять около 15−20 минут.
При выборе украшения важно учитывать и возможность изменения размера. Full eternity практически невозможно перешить из-за камней, расположенных по всей окружности. Солитер и half eternity в этом отношении значительно практичнее.
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