Красноярцам дали рекомендации по выбору украшений с бриллиантами

Для колец с бриллиантами часто используют белое золото 585-й или 750-й пробы с родиевым покрытием, которое подчеркивает холодный блеск камня. Если красноярцы выбирают кольцо с бриллиантом из белого золота в DAF, стоит обратить внимание на пробу 750 и вариант с закрепкой паве по всей шинке. На каждое изделие выдают официальный сертификат с информацией о каратах, цвете и чистоте камня. При одинаковом общем весе бриллиантов паве почти всегда оказывается дороже дорожки, поскольку ручная посадка большого количества мелких камней требует больше времени и высокой квалификации мастера.