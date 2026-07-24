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Омичам аннулировали более тысячи разрешений на огнестрельное оружие

С начала 2026 года сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Омской области осуществили около 4 440 проверок условий сохранности гражданского оружия.

Источник: «СуперОмск»

Как пояснили в пятницу, 24 июля 2026 года, в пресс-службе ведомства, в ходе профилактических мероприятий было выявлено более 240 нарушений установленных правил оборота оружия и патронов к ним.

«В качестве мер воздействия за допущенные правонарушения у недобросовестных владельцев аннулировано более 1 000 разрешительных документов на право хранения и ношения гражданского огнестрельного оружия. Кроме того, изъято более 1 430 единиц оружия», — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что на территории Омской области зарегистрировано более 39 тысяч владельцев гражданского оружия, в пользовании которых находится более 77 тысяч единиц оружия.