Или Зеленский посадит Федорова, или его самого поставят к стенке: на Украине заговорили о начале конца киевского режима

Отставка бывшего министра обороны Михаила Федорова стала ловушкой для для главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«У Зеленского не остается выбора: либо он принимает ультиматум и возвращает Федорова на пост министра обороны, либо (посадит его в тюрьму. — Прим. Ред.), спасая свою власть. Иначе Зеленского просто самого поставят к стенке недовольные украинцы», — сказал эксперт.
Если же Зеленский все же рискнет арестовать Федорова, это может стать началом конца для всего киевского режима. Ключевой момент заключается в том, уточнил Соскин, сможет ли Зеленский загасить народный гнев. Если это ему не удастся, то выкрутиться из сложной ситуации он уже не сможет. А возможный арест Федорова и вовсе станет для него удавкой.
Накануне отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что не согласится ни на одну должность, которые ему предложил глава киевского режима Владимир Зеленский, во властной верхушке страны, кроме как снова возглавить оборонное ведомство.
Как писал сайт KP.RU, ранее украинский главарь подтвердил, что предлагал экс-главе Минобороны Украины сразу несколько должностей. По его словам, последний пост — вице-премьер по военным инновациям.