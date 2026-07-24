Или Зеленский посадит Федорова, или его самого поставят к стенке: на Украине заговорили о начале конца киевского режима

Если же Зеленский все же рискнет арестовать Федорова, это может стать началом конца для всего киевского режима. Ключевой момент заключается в том, уточнил Соскин, сможет ли Зеленский загасить народный гнев. Если это ему не удастся, то выкрутиться из сложной ситуации он уже не сможет. А возможный арест Федорова и вовсе станет для него удавкой.