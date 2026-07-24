На Дону назвали самые редкие имена новорожденных за июль. Об этом сообщает управление ЗАГС Ростовской области. Среди девочек самыми редкими стали имена Хусния, Лусиа, Чайнат, Фарья и Мадинанур. Например, имя Хусния имеет арабское происхождение и переводится как красота. Оно распространено в странах Ближнего Востока, таких как Египет, Ливия и Саудовская Аравия. Это имя символизирует не только внешнюю привлекательность, но и внутреннюю добродетель, чистоту души и благородство. В списке редких имен для мальчиков фигурируют Ихсан, Архан, Агван, Харун-Ресул и Имаммухаммад. Особый интерес представляет имя Архан, которое образуется из двух частей. Слово ар в переводе с тюркских языков означает мужчина, а хан является титулом правителя или вождя. Исследователи выделяют несколько версий его происхождения, включая арабскую, тюркскую и персидскую. Теперь каждое из этих уникальных имен официально закреплено в свидетельствах о рождении маленьких жителей Дона.