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На Дону назвали самые редкие имена новорожденных за июль

Об этом сообщает управление ЗАГС Ростовской области.

На Дону назвали самые редкие имена новорожденных за июль. Об этом сообщает управление ЗАГС Ростовской области. Среди девочек самыми редкими стали имена Хусния, Лусиа, Чайнат, Фарья и Мадинанур. Например, имя Хусния имеет арабское происхождение и переводится как красота. Оно распространено в странах Ближнего Востока, таких как Египет, Ливия и Саудовская Аравия. Это имя символизирует не только внешнюю привлекательность, но и внутреннюю добродетель, чистоту души и благородство. В списке редких имен для мальчиков фигурируют Ихсан, Архан, Агван, Харун-Ресул и Имаммухаммад. Особый интерес представляет имя Архан, которое образуется из двух частей. Слово ар в переводе с тюркских языков означает мужчина, а хан является титулом правителя или вождя. Исследователи выделяют несколько версий его происхождения, включая арабскую, тюркскую и персидскую. Теперь каждое из этих уникальных имен официально закреплено в свидетельствах о рождении маленьких жителей Дона.