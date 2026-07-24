Товары-призраки: семь вещей из СССР, за которые сейчас отдают крупные суммы

Часы «Ракета-3031». В СССР цена на них была немаленькая — 150 рублей — это сопоставимо со средней советской зарплатой. Однако сегодня их цена на вторичном рынке впечатляет еще больше — она варьируется от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Часы «Стрела» Первого Московского часового завода. Сейчас их продают за десятки и сотни тысяч рублей. Проигрыватели «Вега», «Арктур» и «Электроника». Рабочие экземпляры сейчас стоят от трех до 15 тысяч рублей, а если их отреставрировать — еще дороже. Фотоаппараты «Зенит», «ФЭД» или «Зоркий». Ценятся коллекционерами и любителями ретротехники. Их стоимость сильно зависит от модели, но особо раритетные оцениваются в сотни тысяч рублей.