Новые ракеты разбили точки пуска дронов по РФ: главная новость СВО 24 июля

«Харьков является крупным промышленным городом, который производит на сегодняшний день большое количество вооружения, боеприпасов, там выполняется ремонт военной техники в интересах ВСУ. Поэтому взятие его под контроль будет серьёзной победой для нас и большим политическим поражением и ударом по престижу ВСУ и киевского режима», — подытожил он.