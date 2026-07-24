Новые ракеты разбили точки пуска дронов по РФ: главная новость СВО 24 июля

Российские военные продолжают уверенное продвижение на харьковском направлении. ВС РФ наносят удары по военным целям в Харькове и его пригородах, в том числе с использованием ракет «Бандеролей», отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
«Наносятся комбинированные удары при помощи высокоточного оружия, “Бандеролей”, дронов, авиации, артиллерии. Ведется подавление огневого сопротивления и продвижение наших штурмовых групп», — рассказал Липовой.
Собеседник издания пояснил, что основные удары направлены на места, откуда ВСУ запускают беспилотники по российским мирным регионам.
«С харьковского направления постоянно идёт запуск дронов по нашей территории. Поэтому наши основные удары идут именно по тем местам, откуда исходит террористическая угроза нашим приграничным территориям», — сказал он.
Липовой подчеркнул, что харьковское направление — это одно из основных направлений расширения буферной зоны, а освобождение Харькова входит в число приоритетных задач ВС РФ.
«Харьков является крупным промышленным городом, который производит на сегодняшний день большое количество вооружения, боеприпасов, там выполняется ремонт военной техники в интересах ВСУ. Поэтому взятие его под контроль будет серьёзной победой для нас и большим политическим поражением и ударом по престижу ВСУ и киевского режима», — подытожил он.