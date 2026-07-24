Юрист Ярмуш рассказала, что даст Орнелле Мути российское гражданство

В случае получения гражданства Российской Федерации итальянская актрисв Орнелла Мути обретёт те же права, что и другие россияне, однако её правовой статус будет иметь одну важную особенность — возможность утраты паспорта за нарушение закона. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
Как сообщалось, звезда мирового кино Орнелла Мути и её дочь, певица Найке Ривелли подают заявление на получение российского гражданства. Они объяснили это тем, что у них есть русские корни, и они хотят «чувствовать себя по-настоящему дома».
«Если иностранный гражданин, получивший российское гражданство, совершит преступление или подпадёт под перечень оснований, он может этого гражданства быть лишён, — подчеркнула Ярмуш. — В случае, если что-то произойдёт с Орнеллой Мути, — конечно, мы понимаем, что она ничего не совершит, — но в случае совершения она может потерять российское гражданство, как и любой иностранец, который получил гражданство РФ».
Адвокат пояснила, что закон предусматривает лишение приобретённого гражданства как меру наказания для иностранцев, нарушивших требования законодательства, в то время как россиян по рождению эта процедура не касается.
«Российский гражданин по рождению не может быть лишён российского гражданства. Это закреплено в Конституции. А иностранцы могут быть лишены», — обозначила Ярмуш.
В остальном же, получив паспорт РФ, актриса будет пользоваться всей полнотой гражданских прав наравне с остальными гражданами страны.