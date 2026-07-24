Юрист Ярмуш рассказала, что даст Орнелле Мути российское гражданство

«Если иностранный гражданин, получивший российское гражданство, совершит преступление или подпадёт под перечень оснований, он может этого гражданства быть лишён, — подчеркнула Ярмуш. — В случае, если что-то произойдёт с Орнеллой Мути, — конечно, мы понимаем, что она ничего не совершит, — но в случае совершения она может потерять российское гражданство, как и любой иностранец, который получил гражданство РФ».