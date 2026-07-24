На обходе Красноярска 27 июля изменится схема движения у Солонцов

На обходе Красноярска завершается первый этап реконструкции транспортной развязки у Солонцов. Так, 27 июля в 12:00 движение откроют по обновленной части развязки, но одновременно перекроют следующую. Дорожники уже устроили земляное полотно и нижние слои асфальтобетона на разворотной петле с Северного шоссе на проспект Котельникова, а также на шлюзе из поселка Солонцы в сторону села Дрокино. Сейчас завершают монтаж барьерного ограждения, устанавливают знаки и наносят разметку. Параллельно на участке продолжают делать фундаменты под опоры освещения и прокладывать кабель. Подрядчик практически завершил переустройство первой половины транспортной развязки. В понедельник, 27 июля, в 12:00 движение по ней будет открыто. Но одновременно с этим будет закрыто движение на разворотной петле с проспекта Котельникова на Северное шоссе и трассы с Северного шоссе в Солонцы для проведения аналогичных работ, которые планируется выполнить к концу сентября, — рассказал заместитель руководителя КРУДОР по строительству Владимир Пиго. [caption id= «attachment_372163» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: max.ru/id2460017720_gos[/caption] На время работ подъезд к поселку Новалэнд станет двусторонним. Это необходимо для строительства подпорных стенок: ранее существующий выезд перекроют. Подробнее о новых схемах проезда рассказали в нашем канале в Максе. На второй половине развязки дорожники также перенесут шлюз, расширят и удлинят разворотную петлю, а также обустроят водоотводную систему. На основном направлении уже подняли уровень одной половины трассы рядом с путепроводом, затем такие же работы начнутся на второй половине. Полностью завершить работы с петлями и шлюзами планируют к концу октября. После этого для реконструкции закроют путепровод. Напомним, что проект реализуют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Читайте также: В Красноярском крае отремонтировали 6 км дороги к Машуковке В Красноярском крае ремонтируют дорогу Емельяново — Устюг В Красноярске дополнительно отремонтируют дороги на 245,7 млн рублей.