На Запорожье рассказали, как обезопасить ЗАЭС

Энергодар расположен на левом берегу Днепра и бывшего Каховского водохранилища в Запорожской области. Оперативные службы Запорожской области не раз сообщали, что обстрелы Энергодара ведутся из городов Марганец и Никополь, которые находятся на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра. В мае местные украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в нескольких районах Никополя, Марганца, а также еще из ряда населенных пунктов Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Сообщалось также, что многие госслужбы Украины уходят из Марганца из-за приближения линии фронта.