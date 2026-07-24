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На Запорожье рассказали, как обезопасить ЗАЭС

Для этого нужно «тотально отбросить» ВСУ за Днепр, считает замминистра региональной безопасности Олег Мурачев.

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Запорожская АЭС будет в безопасности только когда российские войска «тотально отбросят» ВСУ за Днепр от ее города-спутника Энергодара, заявил ТАСС заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.

«Ежедневные атаки на Энергодар со стороны ВСУ — это попытка запугать население, принудить его массово покидать город, свой дом, сыграв на отсутствии удобств, а главное — безопасности. Однако основное слово за нашей армией. Если враг будет тотально отброшен от Энергодара и ЗАЭС, первопричина будет ликвидирована», — сказал Мурачев.

Он назвал население города и работников станции очень мужественными и стойкими людьми. Замминистра подчеркнул, что «местная администрация, военные и руководство региона зачастую под дронами в ручном режиме принимают огромные усилия по поддержке населения и минимизации варварских действий противника».

Ранее директор атомной станции Юрий Черничук заявлял ТАСС, что ВСУ ударами по ЗАЭС и Энергодару пытаются вынудить сотрудников покинуть объект и посеять хаос. Позднее на АЭС рассказали ТАСС, что атаками на транспорт и минированием дороги в Энергодар ВСУ пытаются заблокировать город, лишив его продовольствия и медикаментов. Однако на ЗАЭС проблем с кадрами, несмотря на атаки ВСУ и психологическое давление на персонал, нет, заявили там.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра и бывшего Каховского водохранилища в Запорожской области. Оперативные службы Запорожской области не раз сообщали, что обстрелы Энергодара ведутся из городов Марганец и Никополь, которые находятся на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра. В мае местные украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в нескольких районах Никополя, Марганца, а также еще из ряда населенных пунктов Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Сообщалось также, что многие госслужбы Украины уходят из Марганца из-за приближения линии фронта.

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