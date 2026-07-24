За полгода животные покусали более 5,7 тыс. волгоградцев

До 5780 человек в Волгоградской области за полгода выросло количество пострадавших от нападения животных, что на 8,4% превышает среднемноголетний уровень. Такие данные привели в территориальном управлении Роспотребнадзора, проанализировав число обращений в медицинские организации с жалобами на укусы и ослюнение животными.