Жительница Красноярского края поблагодарила врачей Ачинского перинатального центра за спасение сына

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинский перинатальный центр поступила благодарность от жительницы края Ирины Устиновой, которая выразила признательность медикам сразу нескольких отделений за помощь ей и новорожденному сыну.
Женщина рассказала, что роды начались раньше срока — на 38,5 неделе беременности. Из-за поперечного положения плода и осложнений, связанных с попаданием околоплодных вод в дыхательные пути ребенка, врачам пришлось экстренно проводить кесарево сечение.
После рождения мальчик находился под наблюдением специалистов отделения реанимации новорожденных и отделения патологии новорожденных и недоношенных детей. Благодаря слаженной работе медиков лечение и реабилитация заняли всего несколько недель.
В своем обращении Ирина поблагодарила сотрудников приемного отделения, медицинских сестер, врачей детской реанимации, неонатологов и акушеров-гинекологов. Особые слова признательности она адресовала заведующему отделением реанимации новорожденных Владимиру Мельникову, врачу Галине Чумак, заведующей отделением патологии новорожденных Татьяне Власовой и своему лечащему врачу Екатерине Рыжовой.
«Благодаря всему коллективу и их золотым рукам мы забрали домой здорового и крепкого мальчика!» — написала пациентка.
Новорожденный появился на свет 26 мая 2026 года. Родители назвали сына Владимиром.