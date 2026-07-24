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Птенца редкой птицы спасли отдыхающие на пляже во Владивостоке

Беспомощного птенца доставили в зоопарк «Садгород» для оказания ветеринарной помощи.

Источник: Svodka 25

Отдыхающие на пляже «Чайка» во Владивостоке нашли ослабленного птенца редкой морской птицы, который не мог самостоятельно передвигаться. Об этом написал Telegram-канал «Svodka25 Live».

Птицу доставили в зоопарк «Садгород», где специалисты определили вид — тупик-носорог. В Приморском крае эти птицы гнездятся на островах Фуругельма, Верховского и Карамзина, ведут скрытный образ жизни и редко попадаются на глаза людям.

Сейчас птенец находится под наблюдением ветеринаров зоопарка. После того как он окрепнет, его планируют выпустить обратно в естественную среду обитания.