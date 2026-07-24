Птенца редкой птицы спасли отдыхающие на пляже во Владивостоке

Птицу доставили в зоопарк «Садгород», где специалисты определили вид — тупик-носорог. В Приморском крае эти птицы гнездятся на островах Фуругельма, Верховского и Карамзина, ведут скрытный образ жизни и редко попадаются на глаза людям.