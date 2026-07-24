Жителя Назарова обвинили в хищении более 16 млн рублей у участников СВО

Следствие также считает, что фигурант убедил одного из контрактников фиктивно жениться на его 47-летней сестре. После гибели военнослужащего женщине передали его медаль «За отвагу». Награду изъяли во время обыска и вернули дочери погибшего. Сестра обвиняемого проходит соучастницей по одному из дел и находится под подпиской о невыезде.