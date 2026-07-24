Жителя Назарова обвинили в хищении более 16 млн рублей у участников СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае задержали 43-летнего жителя Назарова, обвиняемого в хищении более 16,3 млн рублей со счетов участников специальной военной операции. Мужчина заключен под стражу, сообщили в региональном управлении МВД.
По версии следствия, с января 2025 года по февраль 2026-го фигурант убедил пятерых жителей Шарыповского округа заключить контракты с Министерством обороны России. Перед отправкой к месту службы мужчины передали ему банковские карты, на которые должны были поступить выплаты за подписание контрактов.
Получив доступ к счетам, обвиняемый снял более 16,3 млн рублей. На часть этих средств он приобрел в Шарыпове квартиру стоимостью 4,2 млн рублей и оформил ее на свою мать. После задержания мужчины женщина попыталась продать жилье, однако сделку пресекли полицейские. На квартиру наложен арест.
Следствие также считает, что фигурант убедил одного из контрактников фиктивно жениться на его 47-летней сестре. После гибели военнослужащего женщине передали его медаль «За отвагу». Награду изъяли во время обыска и вернули дочери погибшего. Сестра обвиняемого проходит соучастницей по одному из дел и находится под подпиской о невыезде.
Кроме того, мужчину проверяют на причастность к мошенничеству с кредитами, оформленными на социально неблагополучных граждан под предлогом строительства домов. Девять уголовных дел о краже, мошенничестве, мошенничестве в сфере кредитования и легализации преступных доходов соединены в одно производство.