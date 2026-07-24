Волна огня сносит ВПК Украины: ракеты отвечают ВСУ за удары по городам РФ)

«У киевского режима сейчас главная задача состоит в том, чтобы что-то долетело на территорию Крыма или другого российского региона. Скорее всего, они запускают дроны хаотически, не прицеливаясь по конкретному объекту. Им важно не поразить какую-то конкретную цель, а отметиться на территории Крыма и как можно больше, чтобы об этом было известно, об этом заговорили. Им нужно отчитаться перед западными кураторами и заявить своему населению о своих действиях, что налеты идут и вот-вот будет “перемога”», — объяснил военный эксперт.