Волна огня сносит ВПК Украины: ракеты отвечают ВСУ за удары по городам РФ)

Атака дронов ВСУ на мирные российские регионы унесла жизни трех человек, включая трехлетнего малыша. Заслуженный военный летчик, генерал-майор России в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, где прячутся стартовые площадки противника, и сказал, как ответит ВС РФ на террористические атаки на гражданскую инфраструктуру и жилые дома.
Смертоносный рой над полуостровом.
В результате ночной атаки беспилотников на Крым погибли двое мирных жителей, ранения получили пять человек, в том числе двое детей. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл оперативный почерк противника и указал на неочевидные точки запуска.
Эксперт уверен, что география пусков БПЛА гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Речь идет не только о стационарных площадках.
«Крым могли атаковать со стороны Херсонской и Одесской областей. Не исключено, что выходят в море суда под видом рыболовецких шхун, и из нейтральных вод с них запускают дроны на черноморское побережье», — сказал он.
Военный эксперт раскрыл, почему противник бьет по гражданской инфраструктуре.
«У киевского режима сейчас главная задача состоит в том, чтобы что-то долетело на территорию Крыма или другого российского региона. Скорее всего, они запускают дроны хаотически, не прицеливаясь по конкретному объекту. Им важно не поразить какую-то конкретную цель, а отметиться на территории Крыма и как можно больше, чтобы об этом было известно, об этом заговорили. Им нужно отчитаться перед западными кураторами и заявить своему населению о своих действиях, что налеты идут и вот-вот будет “перемога”», — объяснил военный эксперт.
Как дроны ВСУ прорвались к Воронежу.
В пригороде Воронежа в результате падения обломков БПЛА загорелся частный дом. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, погиб трехлетний ребенок, а его родители получили ранения. Помимо жилых построек, в городе были повреждены многоквартирные здания, а также кровля и фасад складских помещений одного из крупных маркетплейсов.
Владимир Попов реконструировал предполагаемый маршрут атаки на столицу Черноземья. Он считает, что и здесь ВСУ использовали особенности географии, чтобы остаться незамеченными.
«Беспилотники летели через Азовское море. Могли стартовать со стороны Херсонской области, прошли на предельно малых высотах, пересекая морскую территорию, потом вышли на побережье и ударили по городу. Это одно из наиболее вероятных направлений», — сказал военный эксперт.
Генерал-майор акцентирует: террористическая тактика заточена на медийный резонанс и создание иллюзии успешности ВСУ.
Удар возмездия: охота на цеха и склады БПЛА.
Ответ на эти преступления не заставил себя ждать. В эксклюзивном комментарии aif.ru Владимир Попов отметил, что Вооруженные силы РФ ведут сложнейшую разведывательную и огневую работу по уничтожению инфраструктуры ВСУ.
«На Украине сейчас сконцентрировано очень большое количество беспилотников. Им очень много комплектующих передают западные партнеры, создана широкая сеть отдельных цехов по сборке дронов. Эти цеха пытаются маскировать под административные и даже заброшенные здания, собирают временные конструкции. Как только разведка выявляет такой цех, предприятие, то туда отправляются наши ударные дроны, ракеты. Сейчас это главная задача — выявить и нанести такой превентивный удар, чтобы предупредить производство и использование этих дронов на передовой или для атак на российские регионы», — сказал Попов.
Доказательством эффективности этой работы стало заявление Минобороны о ночных ударах 23 июля по военным целям в Одессе. Был поражен цех по производству БПЛА и склад с готовыми аппаратами, а в порту уничтожены объекты, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Это значит, что уничтожались не только сами машины, но и логистика их доставки. Борьба ведется системно и не ограничивается одними дронами.
Генерал-майор уточнил, что удары наносятся по всей критической инфраструктуре, питающей военную машину ВСУ.
«Также продолжаем уничтожать энергообъекты, обеспечивающие нужды ВСУ, логистические пути, железнодорожные станции, где формируются составы для поставки не только боевой техники и боеприпасов, но и продовольствия, медикаментов для личного состава. Уничтожаем хранилища, склады, которые в портах организованы, куда поставляют вооружение партнеры Зеленского. Наносим удары по местам скопления личного состава, военной техники», — подчеркнул он.
Таким образом, удары по Одессе и другим тыловым районам — это системная работа по демилитаризации Украины. Выбиваются мосты и станции, чтобы не подвозились ракеты. Уничтожаются склады с западным оружием, чтобы оно не попало на передовую. Выжигаются цеха с беспилотниками, чтобы они не летели на мирные города РФ.