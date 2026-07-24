В Кронштадте покажут личные вещи экипажа ледокола «Красин»

Выбор Кронштадта для проведения выставки не случаен: ледокол неоднократно ремонтировался здесь — в конце 1921 — начале 1922 годов, весной 1934 года, а один из этапов длительной модернизации в 1953—1960 годах проходил в доке имени Митрофанова Кронштадтского морского завода. Во время спасения ледокола от продажи за границу в ноябре 1991 года его перевели в Кронштадт на территорию военно-морской базы «Усть-Рогатка», а с сентября по ноябрь 2014 года «Красин» проходил доковый ремонт на Кронштадтском морском заводе.