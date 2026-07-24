В Кронштадте покажут личные вещи экипажа ледокола «Красин»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Подлинные судовые документы, фотографии и личные вещи членов экипажа разных лет, рассказывающие о более чем вековой судьбе ледокола «Красин», представят на выставке, которая открывается в Музее истории Кронштадта. Проект подготовлен филиалом музея-заповедника «Музей мирового океана» в Санкт-Петербурге — ледоколом «Красин», сообщили в пресс-службе музея.
«Выставка [»Ледокол «Красин». Вехи истории«] посвящена истории легендарного ледокола, символизирующего целую эпоху в истории нашей страны. Спущенный на воду в 1917 году, он пережил все ключевые события XX века — Первую мировую, Гражданскую и Вторую мировую войны, участвовал в многочисленных арктических экспедициях. Наиболее известной стала операция по спасению итальянской экспедиции Умберто Нобиле в 1928 году — подвиг, принесший “Красину” всемирную славу», — говорится в сообщении.
Выбор Кронштадта для проведения выставки не случаен: ледокол неоднократно ремонтировался здесь — в конце 1921 — начале 1922 годов, весной 1934 года, а один из этапов длительной модернизации в 1953—1960 годах проходил в доке имени Митрофанова Кронштадтского морского завода. Во время спасения ледокола от продажи за границу в ноябре 1991 года его перевели в Кронштадт на территорию военно-морской базы «Усть-Рогатка», а с сентября по ноябрь 2014 года «Красин» проходил доковый ремонт на Кронштадтском морском заводе.