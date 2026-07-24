Жительниц Биробиджана не выселят из муниципальной квартиры

В Еврейской автономной области завершилось рассмотрение спора о праве проживания двух жительниц Биробиджана в муниципальной квартире. По данным суда, женщины занимают жилое помещение на улице Московской по договору социального найма: изначально квартира была предоставлена супругу одной из них, а после развода она осталась проживать там с дочерью. На текущий момент иного жилья у гражданок нет, объект находится в собственности городского округа, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.