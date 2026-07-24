Жителя Назарова уличили в краже у бойцов СВО более 16 млн рублей

43-летний житель города Назарово обвиняется в присвоении денег участников СВО и совершении ряда других имущественных преступлений, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.
Установлено, что с января 2025 по февраль 2026 года злоумышленник, находясь в Шарыповском округе, убедил пятерых мужчин в возрасте от 45 до 60 лет заключить контракт с Минобороны РФ о прохождении воинской службы в зоне проведения специальной военной операции. Те согласились и перед отъездом передали ему свои банковские карты, на которые должны были поступить положенные им выплаты.
«Назаровчанин, получив доступ к счетам военных, снял с карт более 16,3 млн рублей. В целях легализации на часть похищенных финансов он приобрел в Шарыпове квартиру стоимостью 4,2 млн рублей и оформил ее на свою мать. После задержания сына женщина попыталась перепродать недвижимость, но ее действия пресекли сотрудники полиции, на жилище наложен арест. Кроме того, фигурант убедил одного из контрактников вступить в фиктивный брак со своей 47-летней сестрой, которой после его гибели была вручена медаль “За отвагу”. В ходе обысков у пособницы изъяли государственную награду и вернули ее законному владельцу — дочери погибшего бойца», — рассказали в Главке.
Также установлена причастность фигуранта к другим преступлениям: по версии следствия, он оформлял кредиты от имени неблагополучных граждан под предлогом строительства жилых домов, а поступившие на их счета деньги обналичивал и присваивал себе. Потерпевшими по этим эпизодам признаны четыре человека, сумма причиненного ущерба устанавливается.
В настоящее время злоумышленник заключен под стражу. В отношении него возбуждено и расследуется 9 уголовных дел по статьям 158 УК РФ «Кража», 159 УК РФ «Мошенничество», 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». По одному из них соучастницей проходит его сестра, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.