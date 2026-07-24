Жителя Назарова уличили в краже у бойцов СВО более 16 млн рублей

«Назаровчанин, получив доступ к счетам военных, снял с карт более 16,3 млн рублей. В целях легализации на часть похищенных финансов он приобрел в Шарыпове квартиру стоимостью 4,2 млн рублей и оформил ее на свою мать. После задержания сына женщина попыталась перепродать недвижимость, но ее действия пресекли сотрудники полиции, на жилище наложен арест. Кроме того, фигурант убедил одного из контрактников вступить в фиктивный брак со своей 47-летней сестрой, которой после его гибели была вручена медаль “За отвагу”. В ходе обысков у пособницы изъяли государственную награду и вернули ее законному владельцу — дочери погибшего бойца», — рассказали в Главке.