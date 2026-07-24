ТЭЦ-2 в Хабаровске готовят к отопительному сезону

Как сообщили в пресс-службе АО «ДГК» по Хабаровскому краю, ключевые ремонтные работы в межотопительный период проводятся на паровом котле № 4. Энергетикам предстоит заменить 18 тонн металлических поверхностей нагрева. Кроме того, обновят пароперегреватель, котельный пучок, стальной экономайзер, трубное хозяйство, а также проведут работы на газовом оборудовании.