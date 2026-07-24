ТЭЦ-2 в Хабаровске готовят к отопительному сезону

Около 170 млн руб. направлено на подготовку Хабаровской ТЭЦ-2 к предстоящему отопительному сезону.
Как сообщили в пресс-службе АО «ДГК» по Хабаровскому краю, ключевые ремонтные работы в межотопительный период проводятся на паровом котле № 4. Энергетикам предстоит заменить 18 тонн металлических поверхностей нагрева. Кроме того, обновят пароперегреватель, котельный пучок, стальной экономайзер, трубное хозяйство, а также проведут работы на газовом оборудовании.
Начальник отдела подготовки и проведения ремонтов Хабаровской ТЭЦ-2 Андрей Тирский отметил, что комплекс работ на котельном оборудовании позволит подготовить станцию к безаварийному и надежному прохождению отопительного сезона.
Также на станции завершается перевод на газ резервного котла № 3. Работы находятся в высокой степени готовности. Монтаж всех необходимых элементов и оборудования для сжигания газа завершен. Остался финальный этап — пусконаладочные работы.
«Благодаря газификации котла № 3 станция в отопительный сезон сможет более равномерно распределять нагрузку на котельное оборудование. Это повысит его надёжность и срок эксплуатации», — подчеркнул главный инженер Хабаровской ТЭЦ-2 Константин Токоленко.