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Сотрудники МЧС спасли косулю, провалившуюся в колодец

Сотрудники пожарно-спасательной части помогли косуле, которая провалилась в колодец, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники пожарно-спасательной части спасли косулю, которая провалилась в колодец, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился в посёлке Совхозное, который находится в Багратионовском муниципальном округе. Сообщение о случившемся поступило от очевидцев.

«К месту происшествия прибыли огнеборцы 23-й пожарно-спасательной части. Выяснилось, что три колодца были соединены между собой, а в одном из них произошло обрушение бетонной плиты, из-за чего животное оказалось в ловушке», — заявили в пресс-службе.

По словам сотрудников МЧС, косуля оказалась в воде.

«Пожарные установили в колодец лестницу-палку, закрепились спасательной верёвкой и спустились вниз. Один из сотрудников МЧС России поднял обессилевшее животное из воды, после чего косулю благополучно вывели на поверхность», — рассказали в ведомстве.

Косуля не пострадала, её отпустили в естественную среду обитания.

Напомним, по данным МЧС Казахстана, в городе Арал в Кызылординской области верблюд провалился в канализационный колодец. Животное извлекли спасатели с помощью специальной техники и оборудования.

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