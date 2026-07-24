Сотрудники МЧС спасли косулю, провалившуюся в колодец

Сотрудники пожарно-спасательной части спасли косулю, которая провалилась в колодец, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.
В ведомстве уточнили, что инцидент случился в посёлке Совхозное, который находится в Багратионовском муниципальном округе. Сообщение о случившемся поступило от очевидцев.
«К месту происшествия прибыли огнеборцы 23-й пожарно-спасательной части. Выяснилось, что три колодца были соединены между собой, а в одном из них произошло обрушение бетонной плиты, из-за чего животное оказалось в ловушке», — заявили в пресс-службе.
По словам сотрудников МЧС, косуля оказалась в воде.
«Пожарные установили в колодец лестницу-палку, закрепились спасательной верёвкой и спустились вниз. Один из сотрудников МЧС России поднял обессилевшее животное из воды, после чего косулю благополучно вывели на поверхность», — рассказали в ведомстве.
Косуля не пострадала, её отпустили в естественную среду обитания.
Напомним, по данным МЧС Казахстана, в городе Арал в Кызылординской области верблюд провалился в канализационный колодец. Животное извлекли спасатели с помощью специальной техники и оборудования.