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За восстановление двух ныряльщиков борются хабаровские врачи

Переломы шейных позвонков привели к параличу конечностей.

Источник: Хабаровский край сегодня

За восстановление двух пациентов с травмой ныряльщика борются врачи краевой клинической больницы имени О. В. Владимирцева, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Мужчины 27 и 37 лет были госпитализированы с разницей в три дня.

Такая травма возникает, когда человек ныряет головой вниз в мелководном месте и ударяется головой о дно. В результате повреждается шейный отдел позвоночника. Риски заметно возрастают, если человек находится в состоянии опьянения, тогда его координация и внимание нарушены.

При ударе часто происходит переломовывих шейных позвонков, а также их смещение. Костные фрагменты попадают в позвоночный канал, возникает стеноз и тетраплегия, то есть паралич верхних и нижних конечностей.

Именно это и произошло с двумя пациентами. Тяжёлые травмы шестого и седьмого шейных позвонков привели к полному параличу конечностей.

Специалисты больницы уже прооперировали их, чтобы очистить каналы. Пациенты переведены в реанимацию, их лечение будет продолжено.

И это не единственные случаи тяжелейших травм, которые получают люди, отдыхая у воды. С начала купального сезона в больницу поступили уже четыре пациента с подобными диагнозами. Медики говорят, что такие травмы часто становятся фатальными.

Их можно избежать, соблюдая элементарные правила безопасности — не нырять в незнакомых местах.