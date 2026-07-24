За восстановление двух ныряльщиков борются хабаровские врачи

За восстановление двух пациентов с травмой ныряльщика борются врачи краевой клинической больницы имени О. В. Владимирцева, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Мужчины 27 и 37 лет были госпитализированы с разницей в три дня.
Такая травма возникает, когда человек ныряет головой вниз в мелководном месте и ударяется головой о дно. В результате повреждается шейный отдел позвоночника. Риски заметно возрастают, если человек находится в состоянии опьянения, тогда его координация и внимание нарушены.
При ударе часто происходит переломовывих шейных позвонков, а также их смещение. Костные фрагменты попадают в позвоночный канал, возникает стеноз и тетраплегия, то есть паралич верхних и нижних конечностей.
Именно это и произошло с двумя пациентами. Тяжёлые травмы шестого и седьмого шейных позвонков привели к полному параличу конечностей.
Специалисты больницы уже прооперировали их, чтобы очистить каналы. Пациенты переведены в реанимацию, их лечение будет продолжено.
И это не единственные случаи тяжелейших травм, которые получают люди, отдыхая у воды. С начала купального сезона в больницу поступили уже четыре пациента с подобными диагнозами. Медики говорят, что такие травмы часто становятся фатальными.
Их можно избежать, соблюдая элементарные правила безопасности — не нырять в незнакомых местах.