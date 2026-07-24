В Ангарске фирму оштрафовали на 500 тысяч за взятки директору спортколледжа

Прокуратура Ангарска выявила коррупционное нарушение в отношениях между коммерческой организацией и бывшим руководителем образовательного учреждения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, с марта 2020 года по январь 2025-го директор фирмы передал главе учреждения 930 тысяч рублей. За эти деньги стороны заключали договоры без конкурсных процедур, в том числе специально дробили закупки, чтобы обойти закон.
— В итоге прокуратура завела административное дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Суд оштрафовал организацию на 500 тысяч рублей, — прокомментировали правоохранители.
Ранее 45-летний экс-директор профессионального спортколледжа уже получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в девять миллионов рублей. Следствие доказало, что с 2020 по 2024 год он систематически брал деньги от предпринимателей и фирм за контракты без конкурсов. Общая сумма взяток превысила 3,2 миллиона рублей. А после увольнения мужчина обманул тех же коммерсантов еще на полтора миллиона, пообещав повлиять на новое руководство. В доход государства у него конфисковали деньги, автомобиль, квартиру и нежилое помещение.