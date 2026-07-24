В Ангарске фирму оштрафовали на 500 тысяч за взятки директору спортколледжа

Ранее 45-летний экс-директор профессионального спортколледжа уже получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в девять миллионов рублей. Следствие доказало, что с 2020 по 2024 год он систематически брал деньги от предпринимателей и фирм за контракты без конкурсов. Общая сумма взяток превысила 3,2 миллиона рублей. А после увольнения мужчина обманул тех же коммерсантов еще на полтора миллиона, пообещав повлиять на новое руководство. В доход государства у него конфисковали деньги, автомобиль, квартиру и нежилое помещение.