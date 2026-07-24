В России предложили новые выплаты врачам в 2 млн: вот в каком случае

В России предложили повысить выплаты медикам, переезжающим в зоны КТО по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Предлагается выплачивать врачам по 2 млн руб., фельдшерам и другим специалистам — по 1 млн.
С подобным предложением депутаты Алексей Куринный, Казбек Тайсаев и Николай Иванов обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину. Текст письма есть у ТАСС.
Авторы инициативы считают, что мера обеспечит дополнительную финансовую поддержку медработникам, которые, несмотря на риски, едут в остро нуждающиеся в кадрах регионы.
Кроме того, парламентарии предложили предусмотреть возможность расширения перечня таких территорий в случае введения в субъекте РФ режима КТО. По словам парламентариев, речь идет о территориях Брянской, Курской и Белгородской областей.
Тем временем президент России Владимир Путин подписал указ о закреплении за профессией учителя особого статуса и общественной значимости.