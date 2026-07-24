«Терпение на исходе»: Трамп поставил ультиматум по Save America Act

Ранее Трамп планировал провести чистку списков избирателей. Нелегально 278 000 неграждан зарегистрированы для голосования на федеральных выборах в США. Также глава Белого дома заявлял, что Китай якобы получил доступ к личным данным более 220 миллионов американских избирателей.