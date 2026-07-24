«Терпение на исходе»: Трамп поставил ультиматум по Save America Act

Президент США Дональд Трамп начинает терять терпение в отношении лидера республиканского большинства в Сенате Джона Тьюна. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Разногласия между президентом США и сенатором связаны с темпами рассмотрения законопроекта Save America Act и объемом положений, которые удастся одобрить до перерыва в работе Конгресса.
«Президент вчера прямо об этом говорил. Его терпение на исходе», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.
По словам Левитт, американский лидер хочет, чтобы Конгресс принял максимально возможную часть документа до начала августовских каникул.
Ранее Трамп планировал провести чистку списков избирателей. Нелегально 278 000 неграждан зарегистрированы для голосования на федеральных выборах в США. Также глава Белого дома заявлял, что Китай якобы получил доступ к личным данным более 220 миллионов американских избирателей.