Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Терпение на исходе»: Трамп поставил ультиматум по Save America Act

Левитт: Трамп теряет терпение из-за законопроекта Save America Act.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп начинает терять терпение в отношении лидера республиканского большинства в Сенате Джона Тьюна. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Разногласия между президентом США и сенатором связаны с темпами рассмотрения законопроекта Save America Act и объемом положений, которые удастся одобрить до перерыва в работе Конгресса.

«Президент вчера прямо об этом говорил. Его терпение на исходе», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

По словам Левитт, американский лидер хочет, чтобы Конгресс принял максимально возможную часть документа до начала августовских каникул.

Ранее Трамп планировал провести чистку списков избирателей. Нелегально 278 000 неграждан зарегистрированы для голосования на федеральных выборах в США. Также глава Белого дома заявлял, что Китай якобы получил доступ к личным данным более 220 миллионов американских избирателей.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше