Шведы заявили о повреждении исторического судна после съёмок «Одиссеи»

«Мы взимаем плату только за стоимость материалов, а не за работу. Конечно, Universal может себе позволить эти 6 000 долларов. Мы чувствуем себя забытыми», — отметил Олауссон. Он добавил, что участие в масштабном кинопроекте изначально воспринималось с гордостью, но текущая ситуация оставила неприятный осадок.