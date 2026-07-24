Шведы заявили о повреждении исторического судна после съёмок «Одиссеи»

Шведские владельцы исторического судна Glad av Gillberga потребовали от киностудии Universal Pictures возместить расходы на восстановление корабля, поврежденного во время съемок фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Как сообщает The Guardian, несмотря на предварительное согласие студии покрыть затраты, деньги так и не поступили спустя год после выставления счета.
Речь идет о некоммерческой организации Vikingaleden из шведского региона Вермланд. Судно, представляющее собой реконструкцию корабля эпохи викингов XI века, было обнаружено при раскопках в датском Роскилле-фьорде. Почти 30 лет Glad av Gillberga участвовал в морских экспедициях, пока не оказался задействован в голливудском проекте.
Во время производства «Одиссеи» корабль находился в распоряжении съемочной группы около шести месяцев. После завершения работ представители Vikingaleden обнаружили серьезные повреждения конструкции, особенно в районе кормы и мачты. По словам председателя организации Петера Олауссона, ранее представители Universal соглашались компенсировать расходы на ремонт в случае необходимости.
Vikingaleden выставила студии счет на сумму около 6 тысяч долларов США. В эту цифру входила только стоимость материалов, так как восстановительные работы выполняли добровольцы бесплатно. Однако, по утверждению владельцев, оплата до сих пор не произведена.
«Мы взимаем плату только за стоимость материалов, а не за работу. Конечно, Universal может себе позволить эти 6 000 долларов. Мы чувствуем себя забытыми», — отметил Олауссон. Он добавил, что участие в масштабном кинопроекте изначально воспринималось с гордостью, но текущая ситуация оставила неприятный осадок.
На момент публикации судно уже отремонтировано и снова готово к эксплуатации. Организация, объединяющая около 200 человек и развивающая музейный центр, продолжает настаивать на выполнении финансовых обязательств. Представители Universal Pictures пока не прокомментировали претензии шведских партнеров.
В фильме Glad av Gillberga использовался как часть морской флотилии. Основным судном главного героя стал норвежский 35-метровый корабль Draken Harald Hårfagre. Его капитан Бьёрн Оландер ранее рассказывал о сложностях шестимесячных съемок у берегов Греции и Италии: экипаж жил на открытой палубе, а современные элементы корабля были демонтированы для создания исторического антуража.
Фильм «Одиссея» с Мэттом Дэймоном, Томом Холландом, Энн Хэтэуэй и Зендеей в главных ролях основан на поэме Гомера о возвращении героя после Троянской войны. Картина собрала 264 миллиона долларов за первые выходные проката при заявленном бюджете около 250 миллионов долларов.
Ранее мы писали, что в Греции потребовали отчета по субсидии за «чёрную Елену» в «Одиссее».
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