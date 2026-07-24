Стало известно, когда россияне меньше всего платят за ЖКХ

При анализе средних чеков за коммунальные услуги стоит обратить внимание, что во многих российских регионах каждая коммунальная услуга нередко оплачивается по отдельной квитанции от поставщика газа, света или воды, а не в рамках единого платежного документа. Подобное сказывается на итоговых показателях статистики по средним суммам таких платежей. Также по данным исследования, в первой половине 2026 года средний чек платежа за ЖКУ в онлайн-сервисах банка составил 4 319 рублей.