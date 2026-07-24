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Стало известно, когда россияне меньше всего платят за ЖКХ

По информации исследования банка «Русский стандарт», минимальный средний чек за оплату коммунальных услуг наблюдается в июне.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минимальный средний чек за оплату коммунальных услуг у россиян в июне, он составляет 3 965 рублей. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт», которое есть в распоряжении ТАСС.

Аналитики кредитной организации отмечают, что такие выводы не удивительны, поскольку именно на лето приходится активный сезон отпусков у россиян, многие из которых уезжают в путешествия и сокращают привычные нормы потребления воды и электричества.

На втором месте расположился май со средней суммой платежа за коммунальные услуги в 4 134 рубля. На третьем месте — январь со средним чеком в 4 146 рублей, добавили в банке.

При анализе средних чеков за коммунальные услуги стоит обратить внимание, что во многих российских регионах каждая коммунальная услуга нередко оплачивается по отдельной квитанции от поставщика газа, света или воды, а не в рамках единого платежного документа. Подобное сказывается на итоговых показателях статистики по средним суммам таких платежей. Также по данным исследования, в первой половине 2026 года средний чек платежа за ЖКУ в онлайн-сервисах банка составил 4 319 рублей.

В рамках исследования были изучены все операции по оплате ЖКУ активных пользователей онлайн-сервисами банка «Русский Стандарт» в первой половине 2026 года.